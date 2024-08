Lido distrutto da incendio in Calabria, indagini su cause

Un incendio, sulle cause del quale sono in corso accertamenti, ha distrutto stamattina uno stabilimento balneare a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

Le fiamme si sono sviluppate all'alba e, malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, hanno distrutto rapidamente lo stabilimento, la struttura del quale, totalmente in legno, ha favorito il rapido propagarsi dell'incendio.

Sul posto anche i carabinieri di Roccella Ionica. Non sono state rilevate, al momento, tracce di liquido infiammabile la cui presenza potrebbe fare propendere per l'origine dolosa dell'incendio. Le indagini, comunque, proseguono in tutte le direzioni.



