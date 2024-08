Armi e droga sequestrate nelle campagne del crotonese

Oltre 100 piante di canapa indiana coltivate illecitamente e tre fucili perfettamente funzionanti assieme ad un quantitativo consistente di munizioni sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri in località Cerasara di Petilia Policastro, nel crotonese.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, coadiuvati da personale di altre stazioni e da militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, a seguito di un'attività iniziata da nottata precedente, hanno individuato la piantagione abusiva con arbusti alti 4 metri. A seguito di perlustrazioni nelle zone limitrofe sono stati individuati tre tubi in plastica di colore arancione al cui interno erano nascosti i fucili - una carabina calibro 22, una doppietta ed un fucile calibro 12 - due dei quali sono risultati clandestini e circa 150 munizioni di vario calibro.

Sulle armi saranno adesso effettuati accertamenti per verificarne il recente utilizzo in azioni criminose.

L'immissione sul mercato della droga dei 200 chili di marijuana ricavabili dalla piantagione sequestrata avrebbe portato nelle casse del circuito criminale, secondo le stime dei militari, una cifra che si aggira intorno ai 400 mila euro.



