Violazioni amministrative, il Cosenza penalizzato di 4 punti

"Nell'ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il Cosenza (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e 10.000 euro di ammenda". E' quanto riferisce un comunicato che la Federcalcio ha diffuso sul proprio sito.

"Il TFN ha inoltre sanzionato con 18 mesi complessivi di inibizione Roberta Anania - è scritto ancora nella nota -, all'epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore del club".

Il Cosenza era stato deferito dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc.

Dopo il provvedimento di oggi da parte della Figc, il Cosenza scende all'ultimo posto in classifica della Serie B, con 0 punti.



