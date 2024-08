Entra in casa della ex e tenta di incendiare la cucina, bloccato

Si è introdotto nella casa della moglie da cui è separato danneggiando porte, mobili e suppellettili ed, inoltre, tentando di incendiare il vano cucina senza riuscirci per l'intervento dei carabinieri. L'uomo, è stato quindi arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei abitualmente frequentati cui era già sottoposto.

Il fatto è accaduto a Mendicino. E' stata la donna a dare l'allarme dopo essere riuscita a rifugiarsi a casa della figlia.

I carabinieri della Compagnia di Cosenza sono intervenuti tempestivamente riuscendo a bloccare l'uomo prima che desse fuoco alla cucina.

L'arrestato, su disposizione del pm di turno della Procura di Cosenza, è stato portato nella Casa circondariale di Cosenza dove si trova in custodia cautelare dopo il giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Cosenza.



