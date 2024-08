Individuato autore di una serie di scippi, denunciato

E' stato individuato il presunto autore di una serie di scippi avvenuti tra il 28 e il 30 luglio ai danni di donne nella Piana di Gioia Tauro e a Vibo Valentia. Si tratta di uomo di nazionalità romena che ha confessato ed è stato denunciato in stato di libertà dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurianova.

L'uomo, che si assunto la responsabilità degli episodi indicando anche il luogo dove si era disfatto delle borse che contenevano i documenti delle vittime, utilizzava per compiere le sue azioni un'auto presa a noleggio. In particolare, avvicinava le vittime a bordo della vettura e, dopo avere allungato il braccio, si impossessava della borsa dileguandosi.

I poliziotti della cittadina della Piana lo hanno bloccato mentre stava riconsegnando l'auto noleggiata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA