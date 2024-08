Forte scossa di terremoto in Calabria, magnitudo 5.0, non si segnalano danni

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita stasera in Calabria. Secondo le prime rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la magnitudo sarebbe stata di 5.0.

L'epicentro è stato individuato a Pietrapaola, ad una profondità di 21 chilometri, nel cosentino, ma la scossa è stata chiaramente avvertita anche a Catanzaro.

Non risultano interventi né chiamate di emergenza, al momento, in relazione al terremoto che ha interessato stasera la Calabria. È quanto si apprende dai vigili del fuoco. La scossa, con epicentro a Pietrapaola nel cosentino, è stata avvertita in tutta la regione

È stata avvertita anche in Puglia la scossa di terremoto di questa sera che ha avuto epicentro a 3 chilometri da Pietrapaola, in provincia di Cosenza in Calabria. Diverse le segnalazioni, anche attraverso i social network, in particolare da Taranto, Bari e Brindisi. La prima stima provvisoria dell'Ingv parla di un terremoto di magnitudo tra 4,9 e 5,4. Il sisma è stato avvertito soprattutto negli edifici ai piani più alti. Al momento non si segnalano danni a persone o cose..



