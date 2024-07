Al via 'Visit Sila', mobilità sostenibile per il turismo

Presentati i nuovi servizi pubblici di collegamento messi a disposizione da Trenitalia e Regione Calabria per i turisti che desiderano recarsi in Sila sfruttando una mobilità sostenibile. All'incontro, organizzato da Destinazione Sila, sono intervenuti anche il presidente dell'Ente Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio, e il direttore del Parco della Sila Ilario Treccosti, il presidente del Gal Sila e Distretto Turistico dell'Altopiano della Sila Antonio Candalise, sindaci, rappresentanti di associazioni di categoria e diversi operatori turistici.

"Oggi siamo felici di avere presentato Visit Sila, l'approdo - ha detto Daniele Donnici di Destinazione Sila - di un percorso lungo che ci ha visto lavorare insieme a tanti partner, a tanti interlocutori e agli operatori di Destinazione Sila per avere una nuova piattaforma attraverso cui parlare ai turisti italiani e stranieri. C'è già un sito web online, c'è anche un Dms Destination Management System che servirà agli operatori per collaborare meglio tra di loro. È l'inizio di un processo di innovazione digitale che porteremo avanti nei prossimi mesi insieme anche a tutti gli altri partner pubblici e privati".

In questa direzione si inserisce il servizio intermodale, già attivo l'anno scorso tra giugno e luglio, e messo a disposizione da Trenitalia per raggiungere Camigliatello e San Giovanni in Fiore. Un servizio che ha dato la possibilità di acquistare sulla piattaforma di prenotazione Trenitalia - che è anche un app - un unico titolo di viaggio per partire da qualsiasi destinazione, da qualsiasi località italiana e raggiungere direttamente Camigliatello Silano. È l'intermodalità, cioè quel sistema che consente, con un unico biglietto, di raggiungere una destinazione utilizzando diverse tipologie di mezzi di trasporto.

Saranno attivi collegamenti che dall'aeroporto di Lamezia Terme passano da Cosenza e consentono di raggiungere Camigliatello Silano e Lorica. Tutti i giorni, compresa la domenica, giornata in cui non transitavano autobus pubblici sulla linea Cosenza, Camigliatello, San Giovanni in Fiore o Lorica. Nuove tratte anche per la Sila catanzarese, dove è stato attivato un collegamento con degli autobus di Ferrovie della Calabria che partono da Catanzaro Lido, passano da Catanzaro Centro e raggiungono Villaggio Mancuso. Ai servizi intermodali e ai trasporti aggiuntivi turistici previsti dalla Regione Calabria, Destinazione Sila ha attivato un centro unico di prenotazione attraverso cui è possibile prenotare - e abbinare a ogni esperienza turistica da fare in Sila - il servizio navetta per raggiungere le diverse attrazioni. Una soluzione che permette al turista giunto a Camigliatello, a Lorica, a Villaggio Mancuso, di poter usufruire di ulteriori servizi di mobilità per spostarsi verso i luoghi che desidera visitare.

Insomma, un sistema completo per chi desidera trascorrere le vacanze e vuole evitare di usare mezzi di trasporto a motore individuali che provocano traffico e inquinamento in un'area protetta che bisogna assolutamente preservare.



