Nick Mason a Roccella Ionica, rinasce la leggenda dei Pink Floyd

La storia del rock passa da Roccella Ionica, tra ricordi, emozioni e nostalgie. Sono state oltre duemila le persone che hanno assistito, nel "Teatro al Castello" di Roccella Jonica, al concerto di Nick Mason, fondatore e batterista dei Pink Floyd, insieme alla band "Saucerful of Secrets", fondata nel 2018.

Lo spettacolo ha rappresentato un tuffo nel primo, apprezzatissimo repertorio del mitico complesso britannico, per la realizzazione del quale ha svolto un ruolo fondamentale il compianto Syd Barret, scomparso nel 2006, che dei Pink Floyd fu fondatore ed anima. Brani rivisitati efficacemente grazie all'apporto del gruppo musicale creato da Mason, composto da Guy Pratt, bassista di molti live dei Pink Floyd, di Madonna e di Michael Jackson; Gary Kemp, chitarrista degli Spandau Ballet; Lee Harris, chitarrista dei Blockheads, e da Dom Beken, pianista dei Transit Kings. Circa tre ore di un live che ha entusiasmato il pubblico e che si é caratterizzato per una qualità musicale particolarmente elevata.

Il concerto é stato organizzato dal promoter Ruggero Pegna ed inserito in "Fatti di Musica", il Festival del live d'autore nazionale e internazionale giunto alla trentottesima edizione.

Pegna, prima del concerto, ha consegnato a Mason il "Music Legend Award", il Riccio d'Argento realizzato dall'orafo Gerardo Sacco. Lo spettacolo, inoltre, ha beneficiato del patrocinio della presidenza della Regione Calabria quale "grande evento di promozione del brand Calabria straordinaria".

"É stata, come immaginavo - ha affermato Ruggero Pegna - una notte magica, con un mito come Nick Mason ed altre stelle del rock, tra cui Gary Kemp, a cui ho ricordato il concerto degli Spandau Ballet nel 1987 a Catanzaro, con cui ho iniziato la mia avventura di promoter. Ringrazio il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per avere condiviso l'eccezionalità dell'evento".

Parole improntate ad entusiasmo anche da parte del sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito. "Abbiamo assistito - ha detto Zito - ad un evento meraviglioso. Ringrazio Ruggero Pegna per avere scelto il nostro teatro e conferito alla nostra splendida località turistica una dimensione internazionale, accostandola a capitali mondiali come Londra, Parigi, Roma e Berlino ed altre grandi città di tutta Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA