Incendiata auto della Guardia costiera in Calabria

Un'automobile della Guardia costiera è stata incendiata la scorsa notte da persone non identificate a Praia a Mare, nell'alto Tirreno cosentino. La vettura (una Fiat Panda) ha subito gravi danni nella parte posteriore. Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri, che, riguardo il movente, non escludono al momento alcuna ipotesi.

"Si tratta - ha detto il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo - di un attacco frontale allo Stato, alla legalità. Lo condanniamo con forza e abbiamo garantito massima collaborazione alla capitaneria di Porto e ai carabinieri per assicurare i responsabili alla giustizia. Questa mattina ho sentito sia il comandante del Circomare, Michele Lenti, che il capitano dei carabinieri Daniele Del Gaudio per comunicare al primo la nostra solidarietà e al secondo la disponibilità piena della nostra polizia locale a collaborare alle indagini".



