"Fatti di musica", si parte con Nick Mason il 24 luglio

Parte all'insegna del mito "Fatti di musica". L'inizio dello storico festival-premio del "Live d'Autore", ideato e diretto da Ruggero Pegna, che beneficia del patrocinio della Regione Calabria ed é giunto alla trentottesima edizione, é fissato il 24 luglio al Teatro al Castello di Roccella Ionica con Nick Mason, fondatore e batterista dei Pink Floyd, accompagnato dai "Saurceful of Secrets", gruppo composto da musicisti d'eccezione come Gary Kemp, degli Spandau Ballet; Guy Pratt, anche lui componente dei Pink Floyd; Lee Harris, dei Blockheads, e Dom Beken, dei Transit Kings.

Il concerto in programma il 24 conferma il marchio di qualità che ha sempre caratterizzato la rassegna promossa da Pegna, che nelle edizioni passate è stato capace di portare in Calabria esponenti storici della musica internazionale come Sting, Tina Turner, Santana ed Elton John.

Il 3 agosto la rassegna si sposterà nel centro storico di Reggio Calabria per il concerto di Irama, tra i nomi di maggiore richiamo della nuova musica d'autore italiana, che si esibirà nella suggestiva cornice di Piazza del Castello Aragonese.

Stessa location il 9 agosto per il live, ricco di effetti speciali, di Gabry Ponte, il re della dance mondiale che festeggia i suoi 25 anni di successi. Questi ultimi due appuntamenti faranno parte dell'"Estate reggina", con il patrocinio del Comune di Reggio.

Altri due concerti sono previsti ad Isola Capo Rizzuto, predisposti ad ingresso libero dall'Amministrazione comunale nel quadro di "Isola summer", la ricca programmazione estiva della località turistica del Crotonese: Ron il 5 agosto sarà in Piazza Santuario, mentre Dargen D'Amico si esibirà l'8 nel porto di Le Castella.

Domenica 11 agosto l'appuntamento è con Sergio Cammariere e la sua band nel Borgo Antico di Santa Severina, davanti alle mura dell'imponente Castello Normanno, che nell'occasione si potrà visitare con il biglietto del concerto.

Il 12 agosto, inserito negli eventi di Ama Calabria, appuntamento nell'anfiteatro di Parco Mitoio, a Lamezia Terme, con la "Nuova orchestra italiana", fondata da Renzo Arbore. Il giorno dopo, in piazza Turra di Mesoraca, sarà la volta di Max Gazzè, con la "Calabria Orchestra", l'orchestra popolare calabrese, che darà vita al concerto "Musicae Loci", voluto dall'associazione "Amici del Santuario Santissimo Ecce Homo".

In attesa della definizione di altri appuntamenti estivi, é confermata la chiusura del Festival con l'intensa sessione autunno/inverno: "Grease, il Musical", il 23 e 24 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 25 e 26 dello stesso mese al Teatro Cilea di Reggio Calabria; "Alis", il Gran Galà di "Le Cirque Top Performers", con le stelle di "Le Cirque du Soleil", dal 20 al 22 dicembre ancora al Teatro Politeama di Catanzaro, e, infine, "Shrek, il Musical", il 29 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

"E' un' altra edizione - afferma Ruggero Pegna - da incorniciare. 'Fatti di musica' è la storia stessa dei grandi live in Calabria, modello imitato ma sempre unico per format, proposte prestigiose e originali, eventi internazionali irripetibili, numeri record, con circa tre milioni di spettatori in 38 anni e circa millecinquecento eventi di vari generi realizzati".



