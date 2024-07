Reati in calo nel primo semestre in provincia di Catanzaro

In calo i reati nella provincia di Catanzaro nel primo semestre del 2024. E' quanto emerso nel corso di una recente Riunione di coordinamento delle forze di polizia. Nel territorio provinciale, riferisce la Prefettura, si è avuto, infatti, un calo complessivo pari al 6%, con un calo specifico nei Comuni di Lamezia Terme e Soverato, pari, rispettivamente, al 3% e 5%. Particolarmente apprezzabile, inoltre, il calo registratosi nel Comune di Catanzaro, che si attesta all'8%.

L'attività di controllo del territorio, già intensificata secondo le direttive impartite nel corso delle Riunioni tecniche di coordinamento tenutesi in questa Prefettura, ha ricevuto un ulteriore impulso grazie ad un consistente incremento di personale per il periodo estivo. Il ministero dell'Interno, infatti, ha assegnato un'aliquota pari a 34 unità appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, che è impiegata dal primo luglio al primo settembre per il concorso nei servizi di vigilanza e controllo del territorio, soprattutto nei centri dove maggiori sono i fenomeni di aggregazione sociale e intrattenimento.

Nelle Riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia e nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è scritto in una nota della Prefettura, "si continuerà a garantire un costante monitoraggio sull'andamento dei fenomeni delittuosi e ogni utile iniziativa finalizzata al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza per i cittadini nel territorio provinciale durante il periodo estivo".



