Maltratta la convivente, divieto di avvicinarla

Ha aggredito fisicamente e verbalmente la compagna, minacciandola anche di morte. Con questa accusa, un 46enne di Cotronei è stato sottoposto alla misura cautelare de divieto di avvicinamento alla parte offesa ed indagato per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, emesso dal Gip di Crotone, gli è stato notificato dai carabinieri di Cotronei.

E' stata la donna a rivolgersi ai militari per denunciare le violenze subite. Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura di Crotone, per l'uomo è scattato il provvedimento.





