Ashley Judd Colonna d'Oro al Magna Graecia Film Festival

L'attrice statunitense Ashley Judd riceverà la Colonna d'Oro del Magna Graecia Film Festival 2024 in programma a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto. Judd presenterà in concorso Lazareth, thriller di Alec Tibaldi, e terrà una conversazione con Silvia Bizio, curatrice delle opere prime internazionali e responsabile delle conversazioni con talent internazionali.

Dopo l'annuncio della presenza del premio Oscar Tim Robbins, che si esibirà in concerto con la sua Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, dell'attore e regista Claudio Bisio che aprirà il festival con il suo film d'esordio alla regia, del premio Oscar Kevin Costner, dell'attore e produttore Raoul Bova e della madrina Clara Soccini, al già ricco parterre dell'appuntamento catanzarese si aggiunge Ashley Judd attrice, autrice e attivista per i diritti umani che è stata nominata due volte ai Golden Globe e agli Emmy Awards e ha ricevuto un Independent Spirit Award come "Miglior protagonista femminile" per Ruby in paradise. Tra i film da lei interpretati da protagonista, i thriller Il collezionista, Colpevole d'innocenza e High Crimes - Crimini di Stato. E' nel cast della serie Berlin Station e dell'ultima stagione di Twin Peaks di David Lynch.

Nel 2017 Judd è stata nominata tra le Persone dell'anno della rivista Time ("The Silence Breakers") per la sua attività contro le violenze sessuali di genere.

Il Festival è sostenuto dal ministero della Cultura, Calabria Straordinaria - brand della Regione Calabria - assessorato al Turismo, Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, Lilt - Lega Italiana per la lotta contro il cancro.

Le Colonna d'Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA