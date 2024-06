Dipendenti Abramo CC, Occhiuto scenda in piazza con noi

"Occhiuto scendi in piazza con noi, nessun impegno è più importante di 1000 posti di lavoro" è la scritta su un nuovo striscione esposto dai dipendenti della Abramo CC che da lunedì scorso occupano la sala consiliare del Comune di Crotone per chiedere la convocazione immediata di un tavolo di crisi sulla vertenza che mette a rischio mille posti di lavoro.

"Occhiuto partecipi allo sciopero dei dipendenti Abramo: sarà giustificato solo se nella sua agenda c'è qualcosa di più importante della perdita di mille posti di lavoro, nella sua terra" scrivono in un comunicato i dipendenti Abramo, che domani si fermeranno per quattro ore.

Questa mattina si è tenuta l'assemblea alla quale hanno partecipato anche i sindacati. "Erano stati presi degli impegni - affermano i lavoratori - pretendiamo delle risposte. Il governatore è la figura che ha maggiori possibilità di interlocuzione con questo governo. Vogliamo chiarezza, lo aspettiamo a Crotone perché vogliamo che, parlandoci, guardi in faccia ognuno di noi e le nostre famiglie. Se così non sarà saremo noi a raggiungerlo direttamente in Regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA