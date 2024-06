Biagio Faragalli è il nuovo sindaco di Montalto Uffugo

È Biagio Faragalli il nuovo sindaco di Montalto Uffugo (Cosenza). Per il neo sindaco il 62% delle preferenze. Farmacista, di area forzista, era appoggiato da 9 liste per 150 candidati. L'avversario Mauro D'Acri, ex consigliere regionale con delega all'agricoltura durante la Giunta regionale di centrosinistra guidata da Mario Oliverio, si è fermato al 38%. Entrambi guidavano coalizioni civiche.

"Abbiamo raggiunto un grande traguardo perché eravamo partiti in ritardo, ma è stato un grande lavoro di squadra. Al lavoro sin da subito. Primo atto sarà riorganizzare la macchina amministrativa", ha detto ai giornalisti Biagio Faragalli, dopo aver appreso il risultato.

Al primo turno Faragalli si era fermato poco sotto il 50% dei voti (49,06%) mentre D'Acri, sconfitto al ballottaggio, aveva totalizzato il 42,43%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA