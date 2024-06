Musica e cabaret, la forza e la simpatia di Nino Frassica

Nino Frassica, ovvero la forza e la simpatia di un attore, e non solo, amatissimo dal pubblico.

L'artista messinese, dopo il grave lutto che lo ha colpito per la morte del fratello maggiore Matteo, detto "Uccio", é tornato sul palco a Maida insieme alla "Los Plaggers Band" per festeggiare il ventunesimo anniversario della fondazione del centro commerciale "Due Mari".

Lo spettacolo rientra tra le esclusive in Calabria di "Fatti di Musica 2024", la rassegna organizzata dal promoter Ruggero Pegna.

Due ore di risate e di canzoni attingendo al meglio della musica italiana. L'originalità dello spettacolo, grazie alla bravura di Frassica e dei componenti della band, composta da Ivano Girolamo (voce e piano ), Umberto Bonasera (voce e chitarra), Natale Pagano (tastiere), Fabrizio Torrisi (sax), Eugenio Genovese (basso) e Paolo Bonasera (batteria), consiste nella capacità di eseguire una serie infinita di brani collegandoli in una sequenza ed in una forma particolarmente accattivanti. E tutto questo con il pieno coinvolgimento del pubblico, accorso numeroso anche a Maida, che, toccato sulle corde della nostalgia e della bellezza di una musica senza tempo e senza distinzioni generazionali, ha cantato a squarciagola ogni motivo che é stato proposto.

Le canzoni sono state inframmezzate dalle gag comiche di Frassica e dai suoi dialoghi surreali con gli spettatori, con la piena e simpatica partecipazione di questi ultimi.

La serata è stata aperta dal presentatore Luigi Grandinetti e dalla direttrice marketing del "Due Mari", Azzurra Franconeri, che ha ringraziato tutti per avere voluto condividere l'anniversario della fondazione del centro commerciale.

Un simpatico fuori programma é stato il saluto che un gruppo di carabinieri, sul posto per motivi di servizio, ha voluto scambiare con Frassica, loro "collega" nella serie "Don Matteo" nel ruolo del maresciallo Cecchini, amatissimo dal pubblico televisivo.



