Ballottaggi, a Vibo Valentia il 'campo largo' alla prova

Il "campo largo" si mette alla prova a Vibo Valentia in occasione del turno di ballottaggio di domenica e lunedì prossimi per l'elezione del nuovo sindaco.

Partito Democratico e Movimento Cinque stelle si sono accordati, infatti, in un'alleanza ancora più ampia in cui sono confluiti anche Alleanza Verdi e Sinistra e la lista "Progressisti per Vibo", a sostegno del candidato Enzo Romeo, di professione dentista e che é stato il primo presidente della Provincia di Vibo Valentia, costituita nel 1992 insieme a quella di Crotone.

Il centrodestra contrappone a Romeo Roberto Cosentino, dirigente della Regione Calabria, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, dal movimento "Indipendenza", fondato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, e dalle liste civiche "Forza Vibo", "Oltre" e "Vibo Unica".

Al primo turno il candidato più votato, con il 38,4%, è stato Cosentino, mentre Romeo ha ottenuto il 31,9%. Un ruolo decisivo, per l'elezione del nuovo sindaco, potrebbe essere svolto dal candidato del Polo di centro, l'avvocato Franco Muzzopappa, forte del suo 28,9 per cento, che ha annunciato il proprio sostegno a Romeo. Va detto, comunque, che Udc e Lega, che al primo turno avevano sostenuto Muzzopappa, hanno annunciato il proprio appoggio a Cosentino. L'esito del ballottaggio, dunque, malgrado la "mossa" di Muzzopappa a favore di Romeo, é tutt'altro che scontato.

Al turno di ballottaggio sono interessati in Calabria altri due comuni, Gioia Tauro, che con i suoi quasi ventimila abitanti è il centro più popoloso della provincia di Reggio Calabria, e Montalto Uffugo, nel Cosentino. A Gioia Tauro i candidati sono due donne, Simona Scarcella e Maria Rosaria Russo, entrambe di area centrodestra. Determinante per Simona Scarcella, avvocato in servizio all'Autorità portuale, potrebbe essere il sostegno ufficiale che le é stato garantito da Forza Italia e Udc. Al primo turno ha riportato il 39,2%, mentre Maria Rosaria Russo, dirigente scolastica, si è fermata al 35,5%.

Per quanto riguarda Montalto Uffugo, i candidati a sindaco, entrambi civici, sono Biagio Faragalli, farmacista e già consigliere comunale, e Mauro D'Acri, ex consigliere regionale con delega all'Agricoltura nella Giunta presieduta da Mario Oliverio. Faragalli, con il 49%, ha sfiorato l'elezione al primo turno, mentre D'Acri si é fermato al 42,5%. Faragalli, dunque, dovrebbe avere più "chances" rispetto al suo avversario, ma i ballottaggi, com'é noto, sono imprevedibili ed i giochi, dunque, tutt'altro che fatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA