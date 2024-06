Incendio vicino al campo rom di Lamezia Terme, disagi in città

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel pomeriggio di oggi a Lamezia Terme in una zona adiacente al campo rom di contrada Scordovillo nelle vicinanze dell'ospedale della città. Le fiamme hanno interessato sterpaglie e rifiuti sprigionando un denso fumo nero che ha creato non pochi disagi.

Il rogo, complice il vento, si è successivamente esteso sviluppando di conseguenza un'alta colonna nera visibile anche da notevole distanza.

Sul posto la Polizia di Stato, i carabinieri e i Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. Secondo quanto si è potuto apprendere non si esclude che il rogo possa essere stato provocato dall'incendio di rifiuti di vario genere.



