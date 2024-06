Aveva chili hascisc, marijuana e cocaina, arrestato giovane

Un chilo e settecento grammi di cocaina, venti chili di marijuana e quattro e mezzo di hascisc: è il quantitativo di sostanza stupefacente di cui è stato trovato in possesso dalla polizia, nel quartiere "Catona" di Reggio Calabria un giovane di 28 anni.

Il giovane è stato arrestato dalla Squadra mobile, che ha condotto le indagini sotto le direttive della Procura della Repubblica. Il giovane, tenuto da tempo sotto osservazione dai poliziotti, aveva avuto numerosi incontri con persone che si erano recate nella sua abitazione, alcune delle quali contigue a contesti criminali.

Dopo i vari servizi di appostamento, gli agenti hanno deciso di entrare in azione ed hanno bloccato il ventottenne mentre si trovava in un deposito che era nella sua disponibilità ed all'interno del quale è stato trovato, nel corso di una perquisizione effettuata con l'ausilio delle unità cinofile in forza all'Ufficio prevenzione generale della Questura, il consistente quantitativo di sostanza stupefacente.

Nel locale, tra l'altro, era stato allestito un laboratorio artigianale per il confezionamento della dosi di droga da spacciare.

ll giovane, su disposizione della Procura, è stato portato in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA