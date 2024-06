In Calabria affluenza definitiva per le europee 40,31%, in calo

E' del 40,31% l'affluenza definitiva, in Calabria, per le elezioni europee, in calo di oltre tre punti rispetto alla precedente tornate del 2019 quando fu del 43,99%.

A Catanzaro, Comune non interessato al voto amministrativo, si sono presentati alle urne il 39,69% degli aventi diritto contro il 41,54% di 5 anni fa. La provincia con la più alta affluenza è stata Cosenza con il 44,96% (49,70% nel 2019) quella più bassa è stata registrata nel crotonese con il 33,82% (39,37%).

Per le elezioni comunali, in Calabria, complessivamente, ha votato il 58,95% degli aventi diritto.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti chiamati all'elezione del sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale, l'affluenza alle comunali è stata: a Vibo Valentia del 66,58% contro il 67,44 delle precedenti consultazioni, a Corigliano-Rossano il 59,27% (62,36%), a Gioia Tauro del 63,23% (62,92%) e a Montalto Uffugo del 61,36% (64,03%).



