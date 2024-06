In Calabria alle ore 19 affluenza per le europee al 30,70%

Alle ore 19, in Calabria, l'affluenza per le elezioni europee è stata del 30,70%. Alle 12 era del 19,35%. Nel capoluogo di Regione Catanzaro, non interessato al voto amministrativo, si sono presentati alle urneil 30,07% degli aventi diritto. Alle 12 la percentuale era del 18,92%.

A Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro e Montalto Uffugo, dove si vota anche per il Comune, l'affluenza alle ore 19, per le europee è stata, rispettivamente, del 56,34%, 55,59%, 54,04% e 53,74%. Alle 12, le percentuali sono state del 38,34%, 39,17%, 35,45% e 38,77.

Per le elezioni comunali, in Calabria, complessivamente, ha votato il 49,20% degli aventi diritto. Alle 12 il dato è stato del 33,89%.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti chiamati all'elezione del sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale, l'affluenza alle comunali è stata: a Vibo Valentia del 54,70% (alle ore 12 è stata del 37,25%), a Corigliano-Rossano del 48,25% (33,98%), a Gioia Tauro del 50,96% (33,37%) e a Montalto Uffugo del 50,50% (36,44 %).



