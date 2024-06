Anas, per lavori viadotto chiusura statale 107 Silana-Crotonese

Dalle 14 di lunedì 10 giugno la strada statale 107 "Silana Crotonese" sarà provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 37, tra Cosenza e Rovito, per consentire l'esecuzione un intervento di ripristino sul viadotto "Fratelli Bandiera". Lo rende noto l'Anas precisando che "il completamento dei lavori è previsto entro il 7 luglio".

"Come concordato in sede di Comitato Operativo Viabilità (Cov) in Prefettura a Cosenza e di concerto con le amministrazioni locali interessate - è scritto in una nota dell'Anas - il traffico sarà deviato come di consueto sulla viabilità alternativa. Nel dettaglio: i veicoli provenienti da A2/Cosenza in direzione Crotone/Sila dovranno uscire allo svincolo 'Cosenza Centro Storico' (km 34,200) e proseguire in direzione Casali del Manco-Sila, Strade Provinciali (Sp217-Sp221-Sp225) con rientro sulla statale 107 allo svincolo di Spezzano della Sila (km 45,450). Percorso inverso per i veicoli provenienti da Crotone/Sila in direzione Cosenza. Il traffico locale potrà utilizzare le uscite agli svincoli di: Pianette Rovito e Cosenza Cimitero. Saranno consentiti, attraverso i filtraggi, gli accessi nella tratta interclusa per immobili residenziali con accesso diretto sulla statale 107 - Abitato di Celico e Rovito, cimitero di Cosenza, strutture ricettive".

"Per il traffico di lunga percorrenza con i veicoli provenienti da Sicilia/Reggio Calabria/Vibo Valentia e diretti verso Sila/Crotone - riporta la nota - sarà possibile utilizzare la A2 'Autostrada del Mediterraneo' in direzione Salerno, uscire a Lamezia Terme in direzione Catanzaro, proseguire su Ss 280 'dei Due Mari', Ss280 dir, Ss106 Var/A direzione Sellia Marina, Ss106 Jonica direzione Taranto.

Percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti in A2/Vibo Valentia/Reggio Calabria/Sicilia.I veicoli provenienti da Campania/Basilicata e diretti verso Sila/Crotone potranno utilizzare la A2 'Autostrada del Mediterraneo' in direzione Reggio Calabria con uscita allo svincolo di Firmo, proseguire su Ss 534 di 'Cammarata degli Stombi' e Ss106 'Jonica' direzione Crotone. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila/Crotone e diretti in A2/Basilicata/Campania".



