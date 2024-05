Valditara, molta sperimentazione in Calabria con istituti 4+2

"Devo dire che la Calabria è una delle regioni che maggiormente in Italia ha scelto la sperimentazione del percorso di studi degli istituti tecnici e professionali 4 più 2, il che significa questa voglia di crescita, di modernità, di riscatto di una regione che ha straordinarie potenzialità in cui noi, come ministero dell'Istruzione, per la prima volta abbiamo investito veramente tante risorse. Questa è un'opportunità, perché significa modernizzare le aule, modernizzare la didattica, modernizzare la formazione, personalizzare la formazione che è il cuore della squadra del futuro". Lo ha detto il ministro per l'Istruzione e il merito Giuseppe Valditara parlando con i dirigenti scolastici dell'area urbana di Cosenza nella Biblioteca "Rodotà" del Liceo classico "Bernardino Telesio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA