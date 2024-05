Cuccioli abbandonati in una scarpata, salvati dai Cc forestali

Abbandonati, spaventati ed affamati: sono cinque i cuccioli di cane di razza meticcia, tre femmine e due maschi, trovati gli uni vicini agli altri in località Candoloro di San Giorgio Morgeto e strappati a morte certa dai carabinieri forestali.

I militari, impegnati nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla repressione dei reati ambientali, e coordinato dal Reparto Parco Nazionale Aspromonte di Reggio, hanno sentito dei guaiti provenire da una scarpata adiacente la strada provinciale ed inequivocabilmente riconducibili alla presenza di cuccioli.

I piccoli sono stati individuati in una zona particolarmente impervia e recuperati a valle della scarpata.

Allertato il servizio veterinario, i carabinieri forestali hanno somministrato del latte ai cuccioli che successivamente sono stati affidati alle cure del canile "La Casa degli Amici di Fluck" di Oppido Mamertina in attesa delle determinazioni del servizio venetarinario dell'Asp.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA