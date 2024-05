A fuoco furgone con lavoratori stranieri, paura ma nessun ferito

Paura ma nessun danno alle persone oggi a Cassano allo Ionio, ijn provincia di Cosenza. Un vecchio furgone con a bordo diversi lavoratori extracomunitari ha preso fuoco improvvisamente, per cause accidentali, mentre stava transitando lungo una via cittadina.

La prontezza di spirito degli occupanti del furgone ha permesso loro di capire quanto stesse accadendo e di uscire dall'abitacolo. Tutte le persone a bordo, infatti sono riuscite ad abbandonare il mezzo, che è stato completamente distrutto, e a mettersi in salvo senza riportare alcuna conseguenza.

L'incendio del furgone ha creato notevoli disagi alla circolazione sull'arteria piuttosto frequentata anche in conseguenza del fatto che il mezzo ha arrestato la propria corsa proprio mentre si trovava al centro della strada. L'arteria è stata interdetta al traffico per circa due ore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area interessata.



