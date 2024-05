Violenza di genere, un arresto ed un allontanamento

Un arresto ed un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: sono i provvedimenti adottati dai carabinieri nell'ambito di due distinte indagini su episodi di violenza di genere verificatIsi a Torre Melissa ed a Pallagorio, nel Crotonese.

Nel primo centro i militari hanno arrestato un 56enne che, poco prima, aveva aggredito fisicamente le moglie, minacciandola di morte davanti ai tre figli minori. Le minacce dell'uomo, che andavano avanti da almeno sei mesi e venivano messe in atto anche in presenza dei tre figli minori della coppia, sono proseguite anche dopo l'arrivo sul posto dei carabinieri, avvertiti dalla donna. Il 56enne é stato condotto in carcere.

A Pallagorio i militari sono intervenuti per porre fine agli atti persecutori commessi da un agricoltore di 62 anni ai danni dell'ex moglie. All'uomo è stato anche applicato un braccialetto elettronico per controllarne i movimenti e intervenire nel caso in cui non rispetti la misura cautelare impostagli.



