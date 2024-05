Il Fracciarossa anche di notte a Milano con l'orario estivo

Il Frecciarossa fa le ore piccole a Milano con il nuovo orario estivo. In particolare tra Milano e Reggio Calabria e Milano e Lecce, tratte su cui nelle giornate di maggior richiesta sono previste due corse notturne. Proprio la Lombardia è tra i protagonisti principali della 'Trenitalia Summer Experience 2024' con più posti tra Milano e Roma nelle giornate a maggior richiesta, 2 collegamenti in più tra Milano e Pescara, l'Espresso Versilia che collega il capoluogo lombardo con la costa nord della Toscana e l'Espresso Riviera verso la Ligura e la Costa Azzurra (Francia).

Cento Frecce sono dedicate alla Milano-Roma, che dispone di 9 treni che impiegano meno di 3 ore per spostarsi tra le due città. Previsti 8 collegamenti al giorno tra Milano e Reggio Calabria e oltre 30 Frecciarossa giornalieri tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa adriatica, comprese le 2 Frecce giornaliere in più tra Milano e Pescara.

Aumentano anche i collegamenti tra Milano e Torino con 2 nuovi Frecciarossa serali in partenza da Torino Porta Nuova alle 22 e arrivo a Milano Centrale alle 23:00 e percorso inverso tra le 21.50 e le 22.50.

Aumentano anche gli Intercity con il prolungamento di un collegamento al giorno della tratta Bologna-Bari e Bologna-Lecce fino a Milano, mentre per chi viaggia all'estero ci sono gli EuroCity tra Milano, Zurigo, Lugano e Basilea e gli Euronight tra Milano, Brescia e Pavia e l'Austria e la Germania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA