Ferrovie, torna anche in Calabria la Summer Experience

Torna la Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo Fs - composto da Trenitalia (società capofila) Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni turistici italiani, che prende il via il 9 giugno e si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi Pnrr. Le novità della stagione estiva sono state presentate da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.

Sono 16 le Frecce di Trenitalia che collegano ogni giorno la Calabria a Roma, con fermate, alternativamente, nelle stazioni di Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni. Una coppia di Frecciarossa collega ogni giorno Reggio Calabria e Venezia, con fermate intermedie in Calabria a Villa S. Giovanni, Rosarno, Vibo Valentia-Pizzo, Lamezia Terme, Paola. Un'altra coppia di Frecciarossa collega Bolzano, Trento e Verona con Paola e Sibari.

Fra Torino e Reggio, senza cambi, ogni giorno sono 6 i Frecciarossa, mentre sono 8 quelli che uniscono Milano e Reggio.

In occasione di ponti e festività, inoltre, ritorna il Frecciarossa notturno Milano - Reggio con fermate a Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni, che permette di sfruttare al meglio il proprio tempo, viaggiare attraverso tutto lo stivale ed essere a destinazione già dal mattino. Completano l'offerta 4 Frecciargento fra Reggio e la Capitale. Un collegamento regionale fra Crotone e Sibari, con fermate anche a Cirò, Cariati, Mirto-Crosia, Rossano e Corigliano è in coincidenza con il Frecciarossa Bolzano-Sibari per viaggiare dalla montagna al mare. Da Villa San Giovanni, inoltre, partono e arrivano gli aliscafi di Blu Jet, società del Gruppo Fs, per raggiungere la Sicilia grazie a una facile connessione treno-nave. Fra le novità c'è il prolungamento fino a Lecce, a partire dal 9 giugno e fino a Bari dal 5 luglio, degli Intercity che ogni giorno collegano Reggio Calabria e la Puglia, nel comfort dei nuovi ibridi già in esercizio da marzo 2024. Una nuova coppia di Intercity viaggerà nel periodo estivo sulla via Tropea fra Reggio e Roma, con partenze da Reggio alle 11.50 e da Roma alle 15.26.

L'offerta Intercity si compone anche di 4 coppie giorno fra Reggio e Roma (una delle quali effettuerà le fermate di Vibo Marina, Briatico, Tropea, Ricadi e Nicotera), una coppia di Intercity Notte fra Reggio e Torino, e una coppia Intercity giorno periodica, anch'essa instradata sulla via Tropea, che circola nel fine settimana (il sabato da Milano verso Reggio e la domenica da Reggio verso Milano). Una coppia di bus, inoltre, collega Reggio e Bari mentre due bus collegano Reggio e Lamezia, viaggiando sulla zona ionica, in connessione con la coppia di Intercity Notte Torino-Reggio. Ad arricchire i collegamenti di lunga percorrenza, inoltre, anche due coppie di treni Intercity Giorno e una coppia di Intercity Notte fra Roma e la Sicilia, più una coppia di Intercity Notte fra Milano e la Sicilia, con fermate in Calabria. Il Cedri Line, che fino all'14 settembre, con 14 collegamenti nei giorni feriali, unisce Sapri a Paola, proseguendo per Cosenza con fermate nelle principali località balneari della Riviera dei Cedri tra cui Praia a Mare, Scalea, Diamante. Confermato il servizio turistico Tropea Line che, con un'offerta di 24 collegamenti feriali, percorre la Costa degli Dei, con fermate nelle più belle località di mare - Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo, Nicotera - proseguendo da Rosarno per Reggio lungo la Costa Viola passando per le località balneari di Bagnara, Favazzina e Scilla. Novità dell'estate è il nuovo Magna Grecia Line tra Sibari, Metaponto e Taranto.

Sulla costa ionica saranno 10 i collegamenti giornalieri tra Reggio e Roccella Jonica e 25 tra Reggio e Melito di Porto Salvo, con un potenziamento dell'offerta festiva verso le principali spiagge della costa, tra le quali Annà; a questi si aggiungono 18 collegamenti feriali da Reggio a Catanzaro Lido con fermata a Soverato.Sulla Catanzaro Lido-Sibari sarà attivata la fermata di Toscano per raggiungere l'Acquapark Odissea 2000, previsti sconti di accesso per chi viaggia con i regionali di Trenitalia. Sconti dedicati anche per raggiungere le Terme Luigiane e della Sibaritide. Per un'esperienza di viaggio sempre più completa ed integrata, con un biglietto unico origine-destinazione (door-to-door) sono stati attivati i nuovi collegamenti intermodali treno+bus: Palmi-Palmi Tonnara per raggiungere una delle meravigliose spiagge della Costa Viola Catanzaro Lido-Museo Scolacium per visitare il parco archeologico, città delle Magna Grecia Rossano-Rossano Museo della Liquirizia Rossano- Rossano Centro Corigliano-Corigliano Centro. Confermati il Lamezia Airlink, servizio intermodale con l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme; i collegamenti treno+bus per le Università di Cosenza e Catanzaro e per la Cittadella regionale, l'ospedale Pugliese-Ciaccio, per il centro di Catanzaro, di Cosenza-Rogliano-Marzi, Palmi e San Giovanni in Fiore. Attivi anche i collegamenti turistici per raggiungere Camigliatello, Gerace, Serra San Bruno, Villa Casignana e il parco della Biodiversità di Catanzaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA