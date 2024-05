Rimosse 16 auto e una moto abbandonate a Catanzaro

Nuova stretta della Polizia locale di Catanzaro contro gli abbandoni di veicoli in città.

Gli agenti del nucleo Polizia ambientale hanno, infatti, provveduto a rimuovere sedici auto e una moto in diverse zone della città, dai vicoli del centro storico fino ai quartieri a sud, nell'ambito dell'attività di controllo che prosegue periodicamente su tutto il territorio.

"L'attenzione su questo fenomeno, che investe pesantemente il decoro urbano - commenta l'assessore Marinella Giordano - resta sempre alta e vede l'amministrazione impegnata in prima linea per liberare le nostre strade dall'ingombro di mezzi e di carcasse che occupano illecitamente il suolo pubblico. Lo abbiamo sottolineato tempo fa e continuiamo a ribadirlo oggi, i cittadini devono sapere che abbandonare veicoli sulle vie della città è un illecito per cui non esiteremo a ricercare e punire i trasgressori, ricordando che si tratta di rifiuti speciali dagli effetti nocivi per l'ambiente".

"Sottolineo, dunque - conclude Marinella Giordano - l'appello al rispetto delle regole e degli spazi comuni, sperando che gli interventi dei nostri vigili si possano ridimensionare facendo leva sul buon senso dei cittadini".



