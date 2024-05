'Ndrangheta e droga, 142 indagati a Cosenza

Sono 142 le persone coinvolte in un'operazione in corso a Cosenza condotta congiuntamente dai carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza.

A carico di un gruppo degli indagati (non è stato ancora specificato il loro numero), sono stati eseguiti arresti, mentre ad altri sono state notificate misure cautelari di tipo diverso.

I reati contestati alle persone coinvolte nell'operazione sono associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalle modalità mafiose, ed altri reati sempre con modalità mafiose.

Le cosche coinvolte nell'operazione sono il cosiddetto "clan degli italiani", composto dai gruppi Ruà, Patitucci e Lanzino, e gli Abbruzzese, soprannominati "Banana". Le misure cautelari in fase di esecuzione sono state emesse dal Gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda, che ha coordinato l'attività investigativa. L'operazione, che viene eseguita, oltre che a Cosenza, in varie città italiane, è condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, dal personale delle Squadre mobili delle Questure di Cosenza e Catanzaro, dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cosenza della Guardia di finanza, insieme al Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro e allo Scico di Roma. I dettagli dell'operazione saranno comunicati nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 nella sede della Procura della Repubblica di Catanzaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA