Nascondeva in casolare un fucile e munizioni, arrestato

Nascondeva in un casolare un fucile, munizioni e droga. Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari a Stefanaconi dagli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia.

Gli investigatori della Polizia di Stato, nel corso di una perquisizione personale e locale, svolta con l'ausilio dell'Unità cinofila della Questura, si sono recati in un casolare in uso alla persona arrestata e da questi adibito a ricovero di attrezzi agricoli scoprendo all''interno di una cassapanca posta nel sottotetto un fucile clandestino provvisto di due cartucce camerate e con il cane già armato, di 13 cartucce e di poco più di cento grammi di marijuana in parte già confezionata e pronta per la vendita. Inoltre, sono state trovate anche due pistole scacciacani prive del previsto tappo rosso.



