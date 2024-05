Commissario Sin Crotone presenta piano definitivo bonifica

Sarà presentato oggi, alla Direzione generale Bonifiche dei Siti di interesse nazionale del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica a Roma, il Piano definitivo degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito contaminato di Interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara di Calabria.

"Inizia così - è scritto in una nota del commissario straordinario delegato di governo Emilio Errigo - ufficialmente e formalmente, la più importante e fondamentale delle procedure amministrative della prevista e pianificata attività di bonifica delle aree delle quali si dovrà direttamente interessare e fare carico per legge. Si dà corso cosi ufficialmente e concretamente. in esecuzione della emessa e definitiva sentenza di condanna datata 2012, di Eni Syndial S.p.A. (oggi Eni Rewind S.p.A.), dopo ben dodici lunghi anni di ritardo, alla fase esecutiva della realizzazione di opere e interventi pianificati e presentati al Mase, brevi manu dal commissario£.

A seguire, riferisce la nota, saranno attivate le procedure di gara per appaltare e consegnare le aree per le fasi esecutive dei progetti dei lavori pubblici di bonifica delle aree contaminate e gli interventi di riparazione e riqualificazione del danno ambientale che sono stati ritenuti prioritariamente necessari e urgenti, impiegando i 65 milioni di euro assegnati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri a Errigo.

Il programma prevede, tra l'altro, la messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale per Rsu di Tufolo - Farina e la messa in sicurezza permanente/bonifica della radice del molo Giunti e della strada di servizio delle banchine 11, 12, 13 all'interno del Porto nuovo di Crotone.



