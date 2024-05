'Voto troppo basso', studente schiaffeggia professore

CORIGLIANO-ROSSANO, 06 MAG - Ha atteso l'uscita da scuola del professore che lo aveva appena interrogato, lo ha affrontato e, dopo avergli rivolto una serie di insulti, lo ha schiaffeggiato più volte. Un comportamento che é costato una denuncia in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Catanzaro ad uno studente sedicenne dell'istituto tecnico-commerciale di Corigliano-Rossano, nel Cosentino.

Le indagini sull'episodio sono state condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano. Alla base del comportamento dello studente ci sarebbe, secondo quanto è emerso dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, il malcontento del ragazzo per 'il voto, ritenuto troppo basso', assegnatogli dal professore a conclusione dell'interrogazione.

Sul posto é intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato le cure del caso al professore picchiato.

Lo stesso professore, secondo quanto si é appreso, non ha ritenuto, almeno per il momento, di presentare denuncia contro lo studente.



