Intesa Regione Calabria-Terna su connessioni a rete rinnovabili

La Regione Calabria e Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, hanno firmato un protocollo d'intesa per definire le modalità operative di una collaborazione finalizzata a migliorare la programmazione e la localizzazione di nuove infrastrutture elettriche nel territorio e per pianificare in maniera coordinata lo sviluppo delle opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici indicati nel Piano regionale integrato energia e clima (Priec), attualmente in itinere. Lo riferisce un comunicato.

In particolare, sarà possibile monitorare le richieste di connessione alla rete di impianti rinnovabili, attraverso la condivisione di informazioni e dati. In base ai termini dell'accordo - della durata di cinque anni - sarà istituita una Cabina di Regia per affrontare temi e argomenti specifici e saranno istituiti Tavoli tecnici per regolare le attività di scambio dati, concertazione, gestione delle esigenze territoriali e semplificazione normativa. Grazie a una nuova piattaforma digitale, che rappresenterà un canale privilegiato per lo scambio di informazioni con Istituzioni come Regioni, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della Cultura e Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), Terna digitalizzerà la comunicazione tra enti in merito allo stato degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e all'iter delle richieste di connessione alla rete di trasmissione elettrica nazionale, riducendone di molto i tempi amministrativi.

"Regione Calabria e Terna - riporta una nota - si impegnano a promuovere qualsiasi forma di confronto e di progettazione partecipata con le amministrazioni locali, gli stakeholder e la popolazione al fine di condividere le scelte localizzative degli interventi di sviluppo della rete, velocizzare i tempi di realizzazione delle opere previste, garantire al territorio una rete elettrica ancora più efficiente e sostenibile e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio ambientale e culturale".





