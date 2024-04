Occhiuto, grazie Mattarella per parole su rilancio Mezzogiorno

"Ringrazio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per questa sua nuova visita in Calabria. Il capo dello Stato incarna i valori dell'unità nazionale e della Costituzione, e la sua presenza è sempre preziosa per il nostro territorio e per le nostre comunità".

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria al termine della visita in Calabria del capo dello Stato.

"Ringrazio il presidente Mattarella - prosegue - anche perché nel suo discorso ha voluto sottolineare come lo sviluppo della Repubblica ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno: una crescita equilibrata e di qualità del Sud d'Italia assicura grande beneficio all'intero territorio nazionale. 'Una separazione delle strade tra territori del Nord e territori del Meridione - ha sottolineato il capo dello Stato - recherebbe gravi danni agli uni e agli altri'".

"Con la sua presenza - conclude Occhiuto - Sergio Mattarella racconta al Paese una Calabria diversa e dimostra che questa è una regione che ha le qualità per essere protagonista anche nell'industria e nell'economica nazionale.

Grazie presidente".



