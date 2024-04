Frontale tra un'auto ed un mezzo pesante, una vittima

Un uomo è morto in un incidente avvenuto stamani lungo la statale 106, in località Roccani a Simeri Crichi. Per cause in corso di accertamento, la vettura sulla quale viaggiava la vittima, una Kia Sportage, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza le vetture e i luoghi, e i sanitari dell'eliambulanza il cui intervento è però risultato vano.

I carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Attualmente la statale è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.



