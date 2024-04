Record giornaliero di container movimentati a Gioia Tauro

Il porto di Gioia Tauro continua la sua crescita di volumi registrando, ieri 25 aprile, il record di movimentazioni in un giorno. Gru e carrelli hanno movimentato 8.800 teus, raggiungendo così un altro record mensile con movimentazioni che, sempre fino a ieri, hanno raggiunto le 59.900 teus. Un risultato ottenuto nonostante gli Houthi che stanno bloccando con attacchi alle navi gli accessi al Canale di Suez e costringendo i battelli a passare da Capo Horn circumnavigando l'Africa ed allungando il viaggio di circa 15 giorni, e nonostante la direttiva Ets.

Un dato che conferma le proiezioni disegnate da Msc e Med Center Container Terminal anche per l'anno in corso. Un trend che conferma una crescita media movimenti/anno di + 8% rispetto al 2023.



