Diciassettenne scomparso a Lamezia Terme, appello della madre

Da due giorni non si hanno più notizie di un diciassettenne di Lamezia Terme, Donato Massimilla. A denunciare la scomparsa è stata la madre che non avendo avuto più sue notizie da domenica scorsa ha lanciato un accorato appello sui social.

Il giovane è stato avvistato l'ultima volta nei pressi della stazione ferroviaria di Lamezia Terme. Dopo la segnalazione ai carabinieri, sono state avviate le ricerche e, secondo quanto appreso, intorno alle 2 della notte tra domenica e lunedì, il suo cellulare è stato localizzato in provincia di Crotone per poi risultare irraggiungibile e non più riacceso.

Dal suo profilo Facebook, la mamma Alina ha lanciato un accorato appello con una descrizione del ragazzo. "È alto circa un metro e 75 centimetri, ha capelli biondo scuro, occhi verdi, corporatura esile e porta un paio di occhiali in celluloide da vista. Al momento della sua scomparsa indossava un giubbotto verde fluo. Chiedo - afferma la madre nell'appello - a chiunque possa averlo visto o possa avere informazioni di contattare immediatamente le autorità competenti".

La mamma Alina ha poi chiesto "di condividere questo appello" e di aiutarla "a diffondere la notizia il più possibile. Con il vostro aiuto, spero di poter riabbracciare presto mio figlio".



