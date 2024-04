Unindustria Calabria, plauso per nomina Mazzuca

Unindustria Calabria, in una nota, esprime un "plauso" per la nomina di Natale Mazzuca a vicepresidente nazionale di Confindustria, con delega alle Politiche strategiche per il Mezzogiorno.

"È un grandissimo successo per tutta la Calabria", affermano, in una nota congiunta, Aldo Ferrara, presidente degli industriali calabresi; Giovan Battista Perciaccante, presidente di Ance Calabria e di Confindustria Cosenza; Rocco Colacchio, Mario Spanò e Domenico Vecchio, presidenti, rispettivamente, delle sezioni Confindustria di Vibo Valentia, Crotone e Reggio Calabria; Daniele Diano, presidente del Comitato Piccola industria di Unindustria Calabria, e Umberto Barreca, presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Unindustria Calabria.

"Natale Mazzuca - é detto ancora nel comunicato - ha maturato grandissima esperienza nel contesto associativo, ricoprendo incarichi di prestigio. Questa nomina certifica le sue capacità e rende onore al lavoro fatto da Unindustria Calabria in questi anni. Ed è un riconoscimento importante proprio per Unindustria Calabria che, sin dalla prima ora, ha sostenuto il percorso del neopresidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nella consapevolezza che fosse la scelta più giusta per restituire al Mezzogiorno produttivo, e alla Calabria, un ruolo di primo piano nello sviluppo del Paese. A Orsini, Mazzuca ed a tutta la nuova squadra di governo di Confindustria va quindi il più sentito augurio di buon lavoro da parte di Unindustria Calabria".





