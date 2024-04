In casa 3 chilogrammi di droga, due arresti nel crotonese

Oltre tre chili di droga sono stati scoperti e sequestrati a Isola Capo Rizzuto dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone che hanno arrestato due persone con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma e ricettazione.

I baschi verdi, durante un servizio di controllo in prossimità del centro del crotonese e dopo avere notato due autovetture affiancarsi, i cui conducenti si scambiavano repentinamente qualcosa per poi allontanarsi seguendo opposte direzioni, hanno fermato l'auto del soggetto ricevente. Grazie all'ausilio dei pastori tedeschi "Jack" e "Indù" è stato individuato all'interno dell'abitacolo un involucro plastificato contenente gr. 0,5 di cocaina. Ne è seguita una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare ulteriori dosi di cocaina. L'ispezione ha portato al sequestro di circa 2,5 chili di hashish e oltre mezzo chilo di cocaina assieme a materiale vario utilizzato per il taglio, la pesatura e il confezionamento della droga. Durante la perquisizione è stata trovata anche una pistola, tipo revolver, detenuta illegalmente che, da accertamenti successivi, è risultata oggetto di furto avvenuto in Emilia Romagna nel febbraio 2022.

La sostanza stupefacente sequestrata, se immessa sul mercato illecito, avrebbe fruttato nelle piazze di spaccio migliaia di dosi e proventi illeciti per circa 75 mila euro.



