In Calabria primo certificato di nascita in lingua albanese

Il comune di Frascineto ha rilasciato un certificato di nascita in lingua albanese, firmato dal sindaco angelo Catapano, che pone il piccolo borgo italo - albanese situato nel Parco del Pollino "quale ente capofila arbëreshe d'Italia, ai sensi della legge 482-99, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". A comunicarlo è stato il direttore della locale Biblioteca internazionale "A.

Bellusci", Tommaso Bellusci.

L'atto amministrativo è stato emesso in occasione della presentazione del libro "Maria Markut poetessa popolare di Eianina". "Per l'amministrazione comunale di Frascineto - ha detto Catapano - si tratta di un evento storico che traccia un percorso da adottare, ora, in tutte le comunità arbëreshe d'Italia. Continua la nostra azione a tutela giuridica di tipo 'collettivo' che parte dai Comuni nel riconosce e qualificare una minoranza linguistica come tale".

"Sin dall'atto del nostro insediamento - ha rimarcato Catapano - abbiamo indirizzato la nostra attività amministrativa a tutela delle tradizioni etno - culturali e, in particolare, della lingua, in modo da tramandarla alle giovani generazioni.

Così come, molte opere letterarie date alle stampe, sono state pubblicate anche in lingua arbëreshe".



