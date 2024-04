Guardia di finanza sequestra oltre 800 chili di bianchetto

Oltre 800 chili di novellame di sarda, il "bianchetto", provenienti dalla Puglia sono stati sequestrati in due distinte operazioni, dai finanzieri della Tenenza di Montegiordano. Nel corso di controlli lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico, i militari hanno fermato due diversi veicoli per sottoporli a controllo.

Una volta aperto il bagagliaio dei mezzi, i finanzieri hanno trovato, nascoste sotto dei teli, casse in polistirolo contenenti complessivamente oltre 800 chili di novellame di sarda, illecitamente pescato in violazione di legge. Il pescato è stato sequestrato e ai responsabili del trasporto è stata elevata una sanzione amministrativa di 25.000 euro ai rispettivi responsabili.



