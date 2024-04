Beni per 650mila euro sequestrati a un imprenditore

Beni per oltre 650 mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria a un imprenditore di Melicucco titolare di una società di impiantistica agraria, avente sede legale ed operativa a Polistena. Il provvedimento, proposto dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, e disposto del Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione, ha interessato l'imprenditore ed il suo nucleo familiare ed è scaturito da un'analisi del complesso patrimoniale e reddituale. Operazione che, secondo l'accusa, ha consentito di riscontrare una marcata sperequazione tra tenore di vita e redditi dichiarati.

I risultati dell'indagine economico patrimoniale hanno indotto i militari a ritenere sospetta la provenienza dell'ingente complesso patrimoniale costituto da auto di grossa cilindrata, case, terreni e conti correnti, avvalorata dal fatto che l'imprenditore, già noto alle forze dell'ordine, è stato coinvolto nell'operazione "Libera Fortezza" condotta dai carabinieri della Compagnia di Taurianova nel giugno del 2020 contro la cosca Longo - Versace a Polistena.

Il Tribunale di Reggio Calabria, sulla scorta delle risultanze economico patrimoniali ha ritenuto ricorrenti gli elementi per qualificare l'imprenditore quale soggetto socialmente pericoloso e per disporre il sequestro di tutto il compendio patrimoniale riconducibile all'imprenditore e al suo nucleo familiare, nonché delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale.



