Anziano scomparso nel cosentino, le ricerche in corso

E' uscito di casa nella tarda mattinata di ieri e si è allontanato a bordo della sua autovettura per andare alla ricerca di asparagi, ma di lui si sono perse completamente le tracce. Sono in corso le ricerche di un settantacinquenne di Aiello Calabro.

A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo preoccupata per il mancato rientro.

Allertati dal Comando dei carabinieri di Paola, dopo l'attivazione del Piano ricerca persone scomparse della Prefettura di Cosenza, sono giunti gli operatori del Soccorso alpino e speleologico - Cnsas Calabria. Nelle attività di perlustrazione dei luoghi dove potrebbe essersi diretto l'anziano al lavoro anche i tecnici appartenenti alle Stazioni alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica. Al momento dell'uomo, però, non si hanno notizie.



