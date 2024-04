Anziano derubato da due donne, una bloccata da un passante

Un 91enne è stato derubato della pensione appena riscossa da due donne, ma un passante, vista la scena, è intervenuto e ha bloccato una delle due consegnandola ai carabinieri e facendola denunciare. E' accaduto a Reggio Calabria.

L'anziano, subito dopo avere riscosso la pensione, è stato avvicinato da due donne di nazionalità straniera che, dopo averlo circuito e distratto, con destrezza gli hanno sottratto il denaro dalla tasca sinistra del pantalone, per poi darsi alla fuga.

L'anziano, con non poche difficoltà, si è messo all'inseguimento delle donne, destando l'attenzione di un passante. L'uomo vedendo il il 91ne in stato di agitazione, si è prodigato per fermarle, riuscendovi con una di loro, mentre l'altra è fuggita facendo perdere le proprie tracce. Dopo averla bloccata, l'uomo ha chiamato i carabinieri che hanno portato la donna in caserma dove è stata trovata in possesso di una parte del contante sottratto poco prima alla vittima.

La donna è stata quindi denunciata all'autorità giudiziaria per furto con destrezza aggravato dall'avanzata età della vittima. La refurtiva è stata subito restituita al 91enne.





