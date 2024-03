Riaperto al transito il viadotto Saraceno sulla Provinciale 253

"Abbiamo mantenuto fede alle nostra promessa: prima della Pasqua e in appena due mesi abbiamo riaperto al transito dei veicoli il viadotto Saraceno, che, situato poco prima del chilometro 49 della Provinciale numero 253, abbiamo messo in sicurezza con interventi di manutenzione straordinaria e recupero strutturale". Lo afferma, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro.

"È stato - prosegue - uno sforzo notevole: l'impresa appaltatrice e i nostri tecnici hanno ridotto i tempi di esecuzione dei lavori, dunque a liberare il territorio dal disagio della chiusura del viadotto. Sostenuto dalla Provincia di Cosenza, il costo dell'intervento è stato di 350mila euro e ha permesso di ricollegare Trebisacce e Villapiana, due Comuni importanti e strategici dal punto di vista commerciale e turistico. Abbiamo colto le preoccupazioni dei commercianti e dei pendolari e abbiamo spinto sull'acceleratore per ultimare i lavori".

"Abbiamo inaugurato un'altra opera - conclude Succurro - che conferma la concretezza della nostra progettualità per la messa in sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti".



