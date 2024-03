Incidente stradale nel crotonese, vittime salgono a quattro

Salgono a quattro le vittime dell'incidente stradale avvenuto lo scorso 25 febbraio alle porte di Crotone. E' deceduta stamani nell'ospedale di Catanzaro, Teresa Greco, 53 anni, di Rocca di Neto, la donna rimasta ferita nell'impatto tra due vetture che aveva provocato il decesso sul colpo di due giovani crotonesi, Piero Riolo e Lorenza Aloisio, e dopo quasi un mese - il 21 marzo scorso - anche di Alba Corigliano, 31 anni di Rocca di Neto, figlia della donna ricoverata assieme alla madre in gravissime condizioni dal 25 febbraio nell'ospedale 'Pugliese-Ciaccio' di Catanzaro.

La cinquantatreenne e la figlia viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf che, per cause in corso di accertamento, si era scontrata con una Fiat Grande Punto a bordo della quale si trovavano Piero Riolo e Lorenza Aloisio, due ballerini di danza caraibica che stavano tornando a Crotone da una gara svolta nel cosentino. Lo scontro era avvenuto in località Brasimato nel territorio del Comune di Crotone poco dopo le 17 di domenica 25 febbraio. Anche Alba Corigliano e la madre Teresa Greco stavano facendo rientro a Rocca di Neto dove vivevano. A causa dello scontro le due donne erano rimaste bloccate nell'auto ed erano state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Le loro condizioni erano apparse subito gravissime e ,dopo essere state stabilizzate all'ospedale di Crotone, erano state ricoverate in terapia intensiva al 'Pugliese-Ciaccio' di Catanzaro dove non hanno mai ripreso conoscenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA