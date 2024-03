A Crotone il clima migliore in Calabria, segue Catanzaro

E' Crotone il capoluogo di provincia calabrese dove si registra il clima migliore in base alla classifica stilata dal Sole 24 Ore e pubblicata oggi con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023. La città di Pitagora, sebbene anche qui come in tutta la Calabria non manchino i contraccolpi dovuto al cambiamento in atto su base planetaria, si piazza al quattordicesimo posto nella graduatoria con un punteggio di 682,2 e un aumento di quasi un grado nel decennio, precedendo Catanzaro (15ma) con 674,3 punti ma dove nei dieci anni passati il termometro è avanzato solo di 0,05 gradi.

Più distanti si posizionano Reggio Calabria, al 37mo posto con un punteggio di 622,4 (+0,71 gradi di aumento), Vibo Valentia (44ma con un calo della temperatura -0,20 gradi) con 611,1 punti e Cosenza (53ma) con 593,8 e +0,39 gradi.

Crotone, sempre nel decennio preso in considerazione, si pone ai vertici della classifica per indice di soleggiamento, quasi 9 ore al giorno, risultando terza con 923,4 punti. Mentre Vibo è ultima per umidità relativa con zero punti. A Cosenza invece spetta il primato nel sud e in Calabria per lo sforamento di tre giorni consecutivi di ondate di calore con temperatura oltre i 30 gradi; Reggio Calabria, invece, ha il più basso tasso di giornate con nebbia in Italia e uno dei più bassi per quanto concerne le giornate fredde, con una temperatura al di sotto dei tre gradi. Gelo praticamente inesistente, dunque, per la città calabrese dello Stretto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA