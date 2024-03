Trovata una pistola tra i documenti del suo ristorante,arrestato

Deteneva illegalmente, in un ripiano del suo ristorante, momentaneamente inattivo per la stagione invernale, una pistola clandestina. Un quarantaquattrenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Roccella Ionica.

I militari, durante una perquisizione all'interno del locale gestito dall'uomo e ubicato nella zona del centro storico della cittadina, si sono accorti della presenza di un oggetto metallico su un ripiano dove era stata riposta della documentazione. L'oggetto in questione è risultato essere un'arma perfettamente funzionante e completa di serbatoio e munizioni ma priva di segni distintivi e con la matricola punzonata.



