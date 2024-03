Auto sbanda e finisce contro un'altra vettura, muore pensionato

Un pensionato è morto stamani in un incidente a San Costantino Calabro. L'uomo, forse per un malore, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro una vettura parcheggiata. Inutili si sono rivelati i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di San Costantino Calabro.

Nell'incidente, si è appreso successivamente, è deceduta anche la moglie del pensionato. La donna viaggiava col consorte e dopo l'impatto era stata portata in ospedale in gravi condizioni ma è morta poco dopo il ricovero.

